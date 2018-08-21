"Где городской транспорт?" Челябинцы пожаловались на нехватку маршруток в Курбан-байрам

Жители Челябинска в очередной раз столкнулись с нехваткой маршруток в Курбан-байрам. Администрация города направила всем частным перевозчикам письма о недопустимости срыва работы маршрутов и пригрозила досрочным расторжением договора. Однако сегодня утром горожане были вынуждены по часу ждать маршрутку и пытались втиснуться в переполненный транспорт. Многие опоздали на работу.

"С тополинки не смог уехать, за 1 час была только одна 3 маршрутка и то забитая, пришлось ехать на работу на такси", - написал в соцсети Ярослав.

"Убирать таких маршрутчиков надо, это неуважение к другим!" - считает Рустам.

"20 минут стояла на виктории, все маршрутки полные, едут мимо, еле залезла в 79, чуть ли не на коленках у водителя сидела. Народу куча, все лезут, а куда деваться на работу ехать надо... В итоге опоздала", - пожаловалась Анастасия.

"На предпоследней остановке еле влезла в маршрутку, которую ждала мин 20. Обычно они ходят каждые 2 мин. Что будет делать администрация? Где городской транспорт?", - возмущаются горожане.

Администрация Челябинска заранее направила всем частным перевозчикам письма о недопустимости срыва работы маршрутов. В случае выявления серьезных нарушений перевозчикам пригрозили досрочным расторжении договора на обслуживание маршрута.

Сегодня в течение всего дня сотрудники управления транспорта проведут мониторинг работы частных перевозчиков.