В центре Кургана в ночной аварии пострадал ребенок

В Кургане ночью 21 августа в центре города в дорожной аварии пострадал ребенок 2006 года рождения.

В 0.30 на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса водитель 1998 года рождения на "Дэу", двигаясь в сторону Горсада, не уступил дорогу "БМВ" под управлением мужчины 1991 года рождения, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

В результате столкновения ребенок, находившийся в "Дэу", получил травмы: закрытый перелом правой голени. Он госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу имени Красного креста.