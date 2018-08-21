В центре Кургана в ночной аварии пострадал ребенок

в этот день
21.08.18
10:50
В Екб.12:50
В Чечне произошло несколько атак боевиков, пока Кадыров участвует в хадже
Жители уральского города выходят на митинг из-за убийства инвалида подростками
YouTube заблокировал "сталинистский" клип-пародию на песню Киркорова
Главное
"ЕР" отказалась смягчить параметры повышения пенсионного возраста

Тема дня
Ослабление рубля будет ответом на любые проблемы Курсовые качели продолжаются, на фоне нового витка обострения отношений с Западом рубль потерял около 10% к ведущим валютам. Небольшой отскок в сторону укрепления вновь сменился медленным, но уверенным ростом. На сегодня рубль стоит более 67 за доллар и 77 за евро. Что дальше будет с курсом?
21.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Константин Бабкин: Ответ Александру Лукашенко Лукашенко заявил, что россияне ведут себя варварски. "Они Ростсельмаш свой всячески поддерживают, субсидируют", — заявил президент Белоруссии, назвав ситуацию несправедливой и неправильной.
21.08.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
Заплатить за испорченный воздух: в Минфине предложили ввести налог для курильщиков
Арестованного на 30 суток Удальцова госпитализировали
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 277

В центре Кургана в ночной аварии пострадал ребенок
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

авария, Дэу, БМВ, Курган (2018) | Фото:ГИБДД Кургана

В Кургане ночью 21 августа в центре города в дорожной аварии пострадал ребенок 2006 года рождения.
Читайте также:

В 0.30 на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса водитель 1998 года рождения на "Дэу", двигаясь в сторону Горсада, не уступил дорогу "БМВ" под управлением мужчины 1991 года рождения, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

В результате столкновения ребенок, находившийся в "Дэу", получил травмы: закрытый перелом правой голени. Он госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу имени Красного креста.

авария, Дэу, БМВ, Курган(2018)|Фото:ГИБДД Кургана

Другие новости по темам: Ленина, Карла Маркса, ДТП, авария, ребенок, травма, Курган
21.08.2018 10:15 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
12:15 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В центре Кургана в ночной аварии пострадал ребенок
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+