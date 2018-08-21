Социальная ответственность бизнеса - на горожанах? В Югорске за бюджетные деньги положили асфальт возле ТРЦ

Депутат думы Югорска Антон Пантин в своем Facebook рассказал о том, что тротуар на улице Октябрьской, большая часть которой проходит вблизи ТРЦ "Лайнер", отремонтировали за счет бюджета, хотя работы якобы обещал оплатить владелец торгового центра. В мэрии подтвердили, что укладка асфальта шла в рамках муниципального контракта, передает корреспондент Накануне.RU.

Пантин рассказал, что четыре года назад, когда было согласовано выделение земли под "Лайнер", его владелец пообещал за свой счет сменить плиты на проезжей части на асфальт. Сейчас он уложен, но за деньги из муниципальной казны, отметил депутат. Якобы прокладка асфальта обошлась городу в 5,4 млн руб.

Начальник управления внутренней политики и общественных связей мэрии Югорска Алексей Шибанов рассказал Накануне.RU, что ремонт дороги шел в рамках муниципального контракта по программе благоустройства. При этом неизвестно, было ли какое-либо обещание со стороны хозяина "Лайнера" отремонтировать дорогу за свой счет.

Дорога до и после ремонта