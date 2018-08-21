В Челябинске фитнес-тренера обвиняют в незаконном сбыте сильнодействующих препаратов

В Челябинске фитнес-тренер обвиняется в незаконном сбыте сильнодействующих веществ.

В ходе следствия установлено, что 22-летний молодой человек с 2014 года занимался боди-билдингом, работал фитнес-инструктором в различных спортивных залах Челябинска, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Злоумышленник около 3 лет сам употреблял анаболические стероиды, приобретая их у мужчины, с которым ранее занимался в одном спортивном зале. По просьбе знакомых и клиентов помогал им приобрести вещества для личного употребления.

Сейчас молодому человеку грозит до 8 лет тюрьмы.