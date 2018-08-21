В Екатеринбурге из-за задымления эвакуировали торгово-развлекательный центр "Мегаполис"

В Екатеринбурге сегодня эвакуировали торгово-развлекательный центр "Мегаполис".

Как сообщают подписчики сообщества "Инцидент Екатеринбург", к зданию приехали три пожарных машины, а всех, кто был внутри, вывели на улицу. По данным очевидцев, произошло задымление в одном из помещений, сейчас там работают пожарные.

Получить оперативные комментарии в ГУ МЧС по Свердловской области и самом ТРЦ не удалось.

Как сообщало Накануне.RU, также "Мегаполис" эвакуировали в марте этого года. Тогда эвакуация оказалась учебной.