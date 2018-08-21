Суд признал банкротом якутский банк "Таатта"

Арбитражный суд Якутии признал банк "Таатта" банкротом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Открыто конкурсное производство сроком на один год, конкурсным управляющим утверждено "Агентство по страхованию вкладов".

Напомним, в начале июля в Якутии было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств в особо крупных размерах из московского отделения банка "Таатта", лишившегося лицензии.

Позже представители банка обратились в правоохранительные органы Москвы с заявлением о недостаче более 572 млн рублей.