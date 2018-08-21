Роспотребнадзор проверит зеленую воду Черноисточинского пруда в Нижнем Тагиле

Черноисточинский пруд в Нижнем Тагиле, который в очередной раз зацвел и превратился в зеленое болото с тиной, ожидает проверка санврачей. Общественник и председатель движения "Экоправо" Андрей Волегов отобрал пробы воды для их дальнейшего исследования сотрудниками Роспотребнадзора. Об этом он сообщил в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU

Воду из пруда проверят на содержание кислорода, на присутствие гельминтов, а также на содержание иных веществ и показателей воды. Результаты проверки будут получены через 2-3 недели.

Отметим, что в этом году пруд начал цвести сине-зелеными водорослями позже, чем в прошлом году. Общественники предполагали, что это случится в середине июля, но пруд простоял до августа.

Напомним, история с загрязнением воды в Нижнем Тагиле началась еще осенью 2017 года. Черноисточинский пруд, из которого подается питьевая вода для жителей города, окрасился в темно-зеленый цвет. Недавно администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на водную концессию, которая предполагает строительство двух очистных станций с современным оборудованием. Строительство должно начаться уже в 2019 году.