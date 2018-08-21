В России выйдет романтическая комедия про строительство Крымского моста

Романтическая комедия про строительство Крымского моста снималась в акватории Керченского пролива на острове Тузла. Многие строители и монтажники, работавшие на стройке, попали на киноленту Тиграна Кеосаяна, декорацией к съемкам была реальная стройка, сценарий к фильму написала главный редактор RT Маргарита Симоньян, сообщили в инфоцентре "Крымский мост" корреспонденту Накануне.RU.

Действия в фильме начинаются в 40-е годы, сюжет развивается во время войны – видимо, так создатели подчеркивают преемственность времени и российскую принадлежность Крыма, который исторически связан именно с СССР и Россией. Финал картины – открытие движения по автодорожной части моста.

Напомним, что 15 мая 2018 года Владимир Путин торжественно открыл мост и проехал по нему, а официально движение автобусов и машин по Крымскому мосту началось чуть позже.

Мост от Кубани до Крыма через Керченский пролив построен в рамках федеральной целевой программы социально–экономического развития Крымского полуострова до 2020 года. Про российский Крым уже был снят одноименный фильм, но он не пользовался успехом у зрителей и был прохладно принят критиками.

Лента Кеосаяна выйдет в прокат в ноябре.