Свердловский Минтранс предложил уральцам выбрать дороги, которые нуждаются в ремонте

Свердловский Минтранс приступил к формированию перечня дорог, которые будут отремонтированы в 2019 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги России". Объекты будут выбираться с учетом общественного мнения.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора региона, при формировании программы на следующий год специалисты учтут данные проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" и мобильного приложения "Монитор-ЕК". Эти инструменты разработаны специально для того, чтобы водители и пешеходы могли сообщать о недостатках дорожного покрытия.

В Свердловской области в следующем году продолжатся масштабные дорожные ремонты.

Напомним, всего на реализацию приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" на территории Екатеринбургской агломерации в нынешнем году из бюджетов разных уровней направлено 1,8 млрд руб.

В рамках проекта до конца года будет отремонтировано в общей сложности 108 километров дорог. Из них 76 километров – региональные автострады, и 30 километров улично-дорожной сети Екатеринбурга. В результате выполнения работ в 2018 году 63% дорог агломерации будут приведены в нормативное состояние, а также снизится количество мест концентрации ДТП.

Для того, чтобы заявить о проблемном участке дороги, нуждающемся в ремонте, добавьте его на сайт dorogi-onf.ru либо отметьте в приложении "Монитор ЕК" (можно скачать бесплатно в AppStore и GooglePlay).