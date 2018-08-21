Жена лётчика Ярошенко прибыла в США

Жена российского лётчика Константина Ярошенко Виктория с дочерью Екатериной прибыли в Соединённые Штаты. Как передаёт ТАСС, паспортный контроль на въезде супруга смогла пройти беспрепятственно.

Сообщается, что она рассчитывает встретиться с Константином Ярошенко, отбывающим 20-летнее заключение в американской тюрьме. Он был осужден в 2011 г. по обвинению в контрабанде наркотиков из Африки. Сам лётчик считает обвинение сфабрикованным и своей вины не признаёт.

Как сообщало Накануне.RU, Константин Ярошенко заявлял о том, что его пытали представители американских спецслужб. В частности ему были выбиты зубы, часть зубов он также потерял из-за неоказания помощи и скудного питания. При этом просьбы заключённого об установлении протезов остаются без ответа, что нарушает правила Бюро тюрем США по оказанию стоматологической помощи.