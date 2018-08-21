Жена лётчика Ярошенко прибыла в США

в этот день
21.08.18
12:57
В Екб.14:57
Украинцы "штурмуют" Крым. Киев признался в беспомощности
Жители уральского города выходят на митинг из-за убийства инвалида подростками
YouTube заблокировал "сталинистский" клип-пародию на песню Киркорова
Главное
"ЕР" показала, что она не с народом". У стен Госдумы собралась протестная акция

Тема дня
Ослабление рубля будет ответом на любые проблемы Курсовые качели продолжаются, на фоне нового витка обострения отношений с Западом рубль потерял около 10% к ведущим валютам. Небольшой отскок в сторону укрепления вновь сменился медленным, но уверенным ростом. На сегодня рубль стоит более 67 за доллар и 77 за евро. Что дальше будет с курсом?
21.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Долевка доживает последний год". На рынке наметились контуры новых кризисов Полтора месяца прошло со вступления в силу поправок в закон о "долевке", ужесточающих контроль над средствами пайщиков. Эксперты расходятся в оценках происходящего на рынке недвижимости. Что случится с "долевкой" и отразится ли это на стоимости новостроек?
21.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Константин Бабкин: Ответ Александру Лукашенко Лукашенко заявил, что россияне ведут себя варварски. "Они Ростсельмаш свой всячески поддерживают, субсидируют", — заявил президент Белоруссии, назвав ситуацию несправедливой и неправильной.
21.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
Заплатить за испорченный воздух: в Минфине предложили ввести налог для курильщиков
Арестованного на 30 суток Удальцова госпитализировали
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 292



Новости
21.08.2018 11:28 Мск (13:28 Екб)
политика | За рубежом
Жена лётчика Ярошенко прибыла в США
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ярошенко константин российский летчик (2011) | Фото: gdb.rferl.org

Жена российского лётчика Константина Ярошенко Виктория с дочерью Екатериной прибыли в Соединённые Штаты. Как передаёт ТАСС, паспортный контроль на въезде супруга смогла пройти беспрепятственно.
Читайте также:

Сообщается, что она рассчитывает встретиться с Константином Ярошенко, отбывающим 20-летнее заключение в американской тюрьме. Он был осужден в 2011 г. по обвинению в контрабанде наркотиков из Африки. Сам лётчик считает обвинение сфабрикованным и своей вины не признаёт.

Как сообщало Накануне.RU, Константин Ярошенко заявлял о том, что его пытали представители американских спецслужб. В частности ему были выбиты зубы, часть зубов он также потерял из-за неоказания помощи и скудного питания. При этом просьбы заключённого об установлении протезов остаются без ответа, что нарушает правила Бюро тюрем США по оказанию стоматологической помощи.

Другие новости по темам: Ярошенко, лётчик, жена, США
21.08.2018 11:28 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:28 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.07.2018 20:43 Мск
Лётчик Ярошенко рассказал о пытках в американской тюрьме

Ранее 14.06.2018 00:58 Мск
Летчика Ярошенко переводят в другую тюрьму








Добавить комментарий:

Жена лётчика Ярошенко прибыла в США
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+