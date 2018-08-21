"Ощущение, что мы снова проводим чемпионат мира": определились победители турнира народов Среднего Урала по футболу

Стали известны победители турнира народов Среднего Урала по футболу. За выявление лучшей боролись 16 команд, представляющих национальные организации Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, победу в турнире одержала команда Свердловской областной общественной организации "Азербайджан" Всероссийского Азербайджанского Конгресса. Второе место у команды общества таджикской культуры "Сомон". Третье заняла команда армянской общины "Ани-Армения".

Как отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, "ощущение, что мы снова проводим чемпионат мира по футболу". Он добавил, что впервые для проведения турнира народов Среднего Урала был предоставлен футбольный манеж "Урал" на улице Фестивальной - одна из тренировочных площадок ЧМ-2018, доставшаяся уральцам в наследство после мундиаля.

Следующий турнир народов Урала - на этот раз по волейболу - состоится 25 августа во Дворце игровых видов спорта. В соревнованиях примут участие 12 команд, а церемония награждения победителей двух состязаний состоится в День народов Среднего Урала, который пройдет в Екатеринбурге 2 сентября.