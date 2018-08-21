Конгресс США намерен проверить контакты Бутиной с советником Трампа

От Белого дома требуют предоставить документы, которые дадут возможность выяснить, сообщил ли советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в 2013 году о своих контактах с арестованной россиянкой Марией Бутиной, передает РИА Новости.

Соответствующий запрос в Белый дом сделали демократы в палате представителей конгресса США Элайджа Каммингс и Стивен Линч.

Мария Бутина является правозащитницей и основательницей организации "Право на оружие". В США россиянке было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России.

В обвинении также говорится, что девушка через свою организацию предпринимала попытки воздействия на политику США, а также являлась агентом иностранного государства без регистрации при Минюсте США.

Ранее СМИ сообщали, что Болтон по видеосвязи участвовал в форуме о правах на ношение оружия. Мероприятие, предположительно, было организовано Бутиной и спонсировалось российской организацией "Право на оружие".

В самом движении ранее заявили, что у Бутиной не было задач от организации. Там сообщили, что Мария поехала в США учиться, она не занималась там внешнеполитической деятельностью от лица организации.