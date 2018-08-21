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Новости
21.08.2018 09:22 Мск (11:22 Екб)
политика | За рубежом
Конгресс США намерен проверить контакты Бутиной с советником Трампа
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Мария Бутина (2018) | Фото: Посольство России в США

От Белого дома требуют предоставить документы, которые дадут возможность выяснить, сообщил ли советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в 2013 году о своих контактах с арестованной россиянкой Марией Бутиной, передает РИА Новости.
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Соответствующий запрос в Белый дом сделали демократы в палате представителей конгресса США Элайджа Каммингс и Стивен Линч.

Мария Бутина является правозащитницей и основательницей организации "Право на оружие". В США россиянке было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России.

В обвинении также говорится, что девушка через свою организацию предпринимала попытки воздействия на политику США, а также являлась агентом иностранного государства без регистрации при Минюсте США.

Ранее СМИ сообщали, что Болтон по видеосвязи участвовал в форуме о правах на ношение оружия. Мероприятие, предположительно, было организовано Бутиной и спонсировалось российской организацией "Право на оружие".

В самом движении ранее заявили, что у Бутиной не было задач от организации. Там сообщили, что Мария поехала в США учиться, она не занималась там внешнеполитической деятельностью от лица организации.

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21.08.2018 09:22 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:22 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.08.2018 10:03 Мск
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Конгресс США намерен проверить контакты Бутиной с советником Трампа
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