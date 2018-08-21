"Состояние крайне тяжелое". В Челябинске мужчина пострадал при падении лифта

В Челябинске при замене оборудования упала кабина лифта. Травмы получил 43-летний работник, его состояние оценивается, как крайне тяжелое, сообщили Накануне.RU в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Инцидент произошел вчера днем в Курчатовском районе. На место прибыли сотрудники МВД, СМП, МЧС, лифтовой службы.

"После прибытия на место оперативных служб было установлено, что в результате нарушения правил техники безопасности при производстве работ по замене лифтового оборудования, произошел обрыв тросов лифтовой кабины и последующее ее падение. В результате кабиной был травмирован работник - мужчина, 43 года", - говорится в сообщении.

Мужчина госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии.