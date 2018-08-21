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"Состояние крайне тяжелое". В Челябинске мужчина пострадал при падении лифта
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лифт, ремонт, замена (2017) | Фото: lift21.ru

В Челябинске при замене оборудования упала кабина лифта. Травмы получил 43-летний работник, его состояние оценивается, как крайне тяжелое, сообщили Накануне.RU в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
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Инцидент произошел вчера днем в Курчатовском районе. На место прибыли сотрудники МВД, СМП, МЧС, лифтовой службы.

"После прибытия на место оперативных служб было установлено, что в результате нарушения правил техники безопасности при производстве работ по замене лифтового оборудования, произошел обрыв тросов лифтовой кабины и последующее ее падение. В результате кабиной был травмирован работник - мужчина, 43 года", - говорится в сообщении.

Мужчина госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии.

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21.08.2018 09:08 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
11:08 Екб

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"Состояние крайне тяжелое". В Челябинске мужчина пострадал при падении лифта
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