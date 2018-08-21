После ремонта Макаровского моста в Екатеринбурге продолжат реконструировать набережную Исети

В Екатеринбурге после завершения реконструкции Макаровского моста продолжат работу над благоустройством набережной Исети. Об этом сообщил глава администрации города Александр Якоб в программе "Открытая студия", передаёт корреспондент Накануне.RU.

По его словам, после реконструкции моста, мэрия приступит к работам по благоустройству набережной. Проекты и правого, и левого берега уже есть. Как только откроется мост, работы будут начаты по Челюскинцев в сторону Крылова.

"После 30 августа по Макаровскому мосту будет восстановлено ограниченное движение. Сейчас подрядчик готовит фронт работ, чтобы не нарушать график и работать в осеннее-зимний период. Воду в пруду спустили именно для этого. На данный момент продолжается первый этап реконструкции моста, который завершится к осени 2019 года", - заявил Якоб.

Он также отметил, что будет идти работа по благоустройству набережной Исети от Малышева до Куйбышева. "При хорошем темпе работ это займёт от трех до пяти лет, чтобы берега - от Малышева до ЦПКиО - стали выглядеть иначе", - добавил глава Екатеринбурга.