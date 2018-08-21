Экс-глава "Уралвагонзавода" Николай Малых награжден знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью"

Бывший руководитель "Уралвагонзавода" Николай Малых награжден знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

Уральский промышленник награжден за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области. Указ об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, Николай Малых возглавлял "Уралвагонзавод" с 1997 по 2007 год. Сейчас он является председателем консультационно-экспертного совета Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Среднего Урала.