"Руководство пытается признать незаконными все мои решения". Свердловские "пенсионеры" рискуют остаться без кандидатов на выборах

Свердловское отделение "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" может снять своих кандидатов с выборов в гордуму Екатеринбурга из-за решения об отставке лидера региональной организации Евгения Зяблицева, передает корреспондент Накануне.RU

Напомним, 20 августа стало известно, что президиум центрального совета "РППС" прекратил полномочия Евгения Зяблицева, признав его назначение нелегитимным. Отсюда вытекает и то, что дальнейшее участие партии в выборах в гордуму Екатеринбурга будет прекращено, так как все решения политика также хотят признать незаконными, в том числе, и выдвижение кандидатов на выборы. Однако Зяблицев все же надеется, что его снятие с должности не повлияет на партию.

"Это зависит не от меня, мы ждем решение президиума партии, смотря какую формулировку они выберут, и дальше будем от этого отталкиваться. Они же пытаются признать нелегитимным решение о моем избрании, соответственно отсюда становятся нелегитимными все принятые мной решения. Но это теоретически. Известно одно - меня сняли с должности, и теперь возможно только два варианта: партия либо участвует в выборах, либо не участвует. Как они все это юридически оформят, пока неизвестно, ждем", - прокомментировал Евгений Зяблицев.

О своей дальнейшей политической карьере Зяблицев ответил коротко, что "жизнь продолжается, ничего страшного не случилось". Он планирует работать депутатом заксобрания Свердловской области.

Как ранее сообщало Накануне.RU, снять список партии РППС с выборов в гордуму Екатеринбурга пытались представители свердловского отделения ЛДПР, обратившиеся с иском в суд, так как посчитали, что кандидаты от "Пенсионеров" были выдвинуты с нарушениями. Свердловский областной суд отклонил апелляцию партии ЛДПР.

Между тем, до выборов в гордуму Екатеринбурга осталось три недели, они пройдут в уральской столице уже 9 сентября.