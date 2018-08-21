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"Руководство пытается признать незаконными все мои решения". Свердловские "пенсионеры" рискуют остаться без кандидатов на выборах
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зяблицев евгений геннадьевич депутат законодательного собрания свердловской области (2013) | Фото: Накануне.ru

Свердловское отделение "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" может снять своих кандидатов с выборов в гордуму Екатеринбурга из-за решения об отставке лидера региональной организации Евгения Зяблицева, передает корреспондент Накануне.RU
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Напомним, 20 августа стало известно, что президиум центрального совета "РППС" прекратил полномочия Евгения Зяблицева, признав его назначение нелегитимным. Отсюда вытекает и то, что дальнейшее участие партии в выборах в гордуму Екатеринбурга будет прекращено, так как все решения политика также хотят признать незаконными, в том числе, и выдвижение кандидатов на выборы. Однако Зяблицев все же надеется, что его снятие с должности не повлияет на партию.

"Это зависит не от меня, мы ждем решение президиума партии, смотря какую формулировку они выберут, и дальше будем от этого отталкиваться. Они же пытаются признать нелегитимным решение о моем избрании, соответственно отсюда становятся нелегитимными все принятые мной решения. Но это теоретически. Известно одно - меня сняли с должности, и теперь возможно только два варианта: партия либо участвует в выборах, либо не участвует. Как они все это юридически оформят, пока неизвестно, ждем", - прокомментировал Евгений Зяблицев.

О своей дальнейшей политической карьере Зяблицев ответил коротко, что "жизнь продолжается, ничего страшного не случилось". Он планирует работать депутатом заксобрания Свердловской области.

Как ранее сообщало Накануне.RU, снять список партии РППС с выборов в гордуму Екатеринбурга пытались представители свердловского отделения ЛДПР, обратившиеся с иском в суд, так как посчитали, что кандидаты от "Пенсионеров" были выдвинуты с нарушениями. Свердловский областной суд отклонил апелляцию партии ЛДПР.

Между тем, до выборов в гордуму Екатеринбурга осталось три недели, они пройдут в уральской столице уже 9 сентября.

Другие новости по темам: выборы, евгений зяблицев, партия пенсионеров
21.08.2018 09:18 Мск | Александра Рогалина
11:18 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.08.2018 02:22 Мск
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Ранее 20.08.2018 12:57 Мск
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Ранее 17.08.2018 16:03 Мск
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"Руководство пытается признать незаконными все мои решения". Свердловские "пенсионеры" рискуют остаться без кандидатов на выборах
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