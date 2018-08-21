ФК "Краснодар" оштрафовал и запретил до конца года посещать стадион болельщикам, бросавшим бутылки на поле в игре со "Спартаком"

Футбольный клуб "Краснодар" наказал болельщиков, бросавших посторонние предметы на поле в матче 4-го тура РФПЛ со "Спартаком" (0:1), передает корреспондент Накануне.RU.

"Несмотря на то, что болельщики были расстроены судейством матча "Краснодар" – "Спартак", во время матча они не имели права бросать на поле посторонние предметы", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Так, по данным камер видеонаблюдения выявлено, что всего было совершено 10 бросков. С помощью системы видеоконтроля фанаты были идентифицированы, клуб запретил им доступ на стадион до нового года.

"В случае повторного участия в подобных инцидентах им будет запрещен доступ на стадион навсегда. Более того, бремя штрафа, наложенное на клуб, в порядке регресса будет направлено к этим людям", - отмечается в сообщении.

Напомним, что фанаты начали кидать бутылки в штрафную вратаря столичной команды Александра Максименко в добавленное судьей время. Главный арбитр матча Сергей Лапочкин в конце игры не назначил пенальти после после падения нападающего "быков" Ари в штрафной, а после удалил форварда, который "боднул" защитника гостей Самюэля Жиго.

После игры "Краснодар" выступил с негативной оценкой судейства в матче, а также опубликовал видео с моментами игры, взятыми из системы видеоповторов VAR. В частности в ролик попали моменты, за которые судья показал желтые карточки, и те, за которые игроки не были наказаны, а также упомянутый эпизод с неназначенным пенальти.

Добавим, что на стадионе "Краснодар" (не принимавший матчи ЧМ-2018) установлена система видеоповторов VAR, которая использовалась на мундиале.