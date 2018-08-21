На трассе в Курганской области столкнулись три фуры "MAN": виновник ДТП получил травмы

В Щучанском районе на трассе "Иртыш" столкнулись три фуры "MAN".

Авария произошла 20 августа в 15.45 на 112 км автодороги, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

38-летний житель Белгородской области отвлекся от управления и врезался в другую такую же фуру под управлением 46-летнего жителя Челябинской области, который от удара въехал в стоящий автомобиль под управлением 34-летнего жителя Кургана.

"В результате происшествия виновник аварии получил травмы", - пояснили в полиции.