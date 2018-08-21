Большинство американцев выступают против антироссийских санкций

Рядовые американцы не поддерживают жесткую политику Белого дома в отношении России. Жители США предпочитают дипломатию санкциям, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Gallup.

Данные поступили на фоне сообщений о новых мерах против Москвы. Напомним, 22 августа американские власти введут очередные санкции против РФ из-за "дела Скрипалей".

58% опрошенных считают, что Вашингтон должен пытаться улучшить отношения с Россией. За дипломатические и экономические шаги против РФ выступили 36%.

В опросе, который проводился 1-12 августа, участвовали 1,02 тысячи совершеннолетних граждан США во всех 50 штатах и округе Колумбия. Погрешность не превышает 4%.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что готов снять санкции против России при условии, что Москва будет сотрудничать с США.