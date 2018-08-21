Дмитрий Патрушев отметил положительную динамику применения цифровых технологий в сельском хозяйстве на Южном Урале

В Минсельхозе РФ дали положительную оценку темпам применения на Южном Урале новых цифровых технологий в агропромышленном комплексе. Об этом сообщил губернатор Борис Дубровский по итогам рабочей встречи с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"В ходе встречи Дмитрий Николаевич Патрушев отметил, что в Челябинской области последовательно реализуется политика системного развития сельского хозяйства в целом и его отдельных отраслей, прежде всего, это животноводство, растениеводство, производство аквакультуры. Все это позволяет региональному агропромышленному комплексу более эффективно решать вопросы импортозамещения, расширять перечень экспортоориентированных производств и линейку продукции, востребованной на российском и зарубежном рынках. Также министр сельского хозяйства отметил положительную динамику применения на Южном Урале цифровых технологий в сельском хозяйстве", - рассказал губернатор.

По словам вице-губернатора Сергея Сушкова, цифровые технологии в агропромышленном комплексе – это инновационные разработки, необходимые для перехода к "интеллектуальному" сельскому хозяйству. Так, в растениеводстве цифровые технологии представлены системами точного земледелия с использованием технологии GPS, а также географических информационных систем. В животноводстве это учёт молока от каждой коровы, формирование на основе полученных данных мониторинга производства продукции в определённый период, управление продуктивностью животных и с помощью наблюдения за лактацией, лечением, периодом простаивания. В ветеринарии сегодня внедряется система "Меркурий".