ХК "Сибирь" подтвердил, что у защитника команды Мнацяна онкологическое заболевание, требующее немедленного лечения

Хоккейный клуб "Сибирь" подтвердил, что защитник Самвел Мнацян серьезно болен.

Как говорится в сообщении на официальном сайте сибирской команды, в результате дополнительных углубленных медицинских обследований у Мнацяна было диагностировано онкологическое заболевание, которое требует незамедлительного лечения. Руководством попечительского совета принято решение об оказании игроку финансовой помощи и всей необходимой поддержки.

Как подчеркивается в заявлении, Самвел Мнацян был и остается хоккеистом "Сибири". Клуб также берет на себя координацию деятельности по сбору средств на лечение защитника. Оказать ему финансовую помощь могут все желающие.