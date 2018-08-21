Сальвадор установил дипотношения с Китаем

Сальвадор стал ещё одной страной, разорвавшей дипломатические отношения с Тайванем и признавшей КНР. Сегодня министры иностранных дел двух стран Ван И и Карлос Кастанеда в Пекине подписали совместное коммюнике "Об установлении дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Республикой Сальвадор".

"Техническая миссия посольства Тайваня" отозвана из Сальвадора. Это произошло сразу после визита "президента" острова Цай Иньвэнь, посетившей Парагвай и Белиз.

За последние четыре месяца Сальвадор стал уже третьим государством, разорвавшим дипломатические связи с Тайбэем – ранее это сделали Буркина-Фасо и Доминиканская Республика. В прошлом году о признании КНР заявила Панама.

Китайская Народная Республика была провозглашена 1 октября 1949 г., после победы коммунистов в гражданской войне. Разгромленные сторонники националистической партии Гоминьдан бежали на Тайвань и до сих пор контролируют остров.

С 1971 г. провозглашенная ими Китайская Республика исключена из ООН, а всё больше стран стали признавать единственной легитимной властью Китая именно Пекин, а не Тайбэй.

В настоящее время дипломатические связи с Тайванем сохраняют только 17 стран (девять в Латинской Америке: Никарагуа, Гондурас, Гватемала, Белиз, Гаити, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Парагвай; шесть в Океании: Кирибати, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Соломоновы Острова, Тувалу; Свазиленд в Африке и Ватикан в Европе).