В Челябинске УФАС возбудило дело из-за рекламы пивного магазина на воздушном шаре

В Челябинске УФАС возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства по рекламе "Первого кегового" на воздушном шаре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В ведомство обратился гражданин, который потребовал принять меры по пресечению распространения указанной рекламы.

Рекламная конструкция располагается на перекрестке улиц Чайковского и Братьев Кашириных. Аэростат выполнен в цветах фирменного стиля торгового объекта и содержит следующую информацию: "Первый кеговый. Разливное пиво здесь".

В УФАС рассматривается также заявление на аналогичную рекламу магазина в Магнитогорске.