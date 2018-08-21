На трассе в Кургане грузовая "Газель" насмерть сбила пожилого пешехода

В Кургане сбили 65-летнего пешехода.

Авария произошла на 251 км федеральной трассы "Иртыш" ночью 20 августа, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

59-летний водитель на "Газели" ехал со стороны Кургана в сторону Челябинска и наехал на мужчину, который шел по проезжей части навстречу автомобилю. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

"Было установлено, что пешеход шел по дороге в темное время суток, не имея на одежде световозвращающих элементов", - добавили в ГИБДД.