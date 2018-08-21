Dj Smash: Апелляция усилит приговор бывшему депутату заксобрания Александру Телепневу

Dj Smash (Андрей Ширман), пострадавший в Перми от рук бывшего депутата заксобрания Александра Телепнева и его приятеля Сергея Ванкевича, рассказал об апелляции и о "сюрпризе для обидчиков", передает корреспондент Накануне.RU.

В своем Instagram музыкант заявил, что "благодаря апелляции есть возможность добиться для осужденных более строгого наказания: удастся "посадить" или на более долгий срок или сделать имеющееся наказание строже: для них есть сюрприз". Диджей рассказал о завершении расследования второго уголовного дела против своих обидчиков, где потерпевшим проходит житель Перми.

Напомним, инициаторы потасовки - Телепнев и Сергей Ванкевич - получили по два года колонии-поселения за то, что в феврале этого года избили Ширмана в ночном клубе "Дом культуры". После вступления приговора в силу Телепнева исключат из "Единой России".