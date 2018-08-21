Суд отправил под арест заместителя генерального директора РКК "Энергия" Алексея Белобородова.

Напомним, ранее Следственный комитет сообщил о задержании Белобородова и двоих его подчиненных. Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Задержали их после того, как гендиректор одной из фирм, собиравшихся сотрудничать с корпорацией, пожаловался на вымогательство.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, по ходатайству следствия судом принято решение о заключении Белобородова под стражу. Его подчиненным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в ходе обыска у Алексея Белобородова, в том числе по месту работы, следователи обнаружили и изъяли меченые купюры на сумму около полумиллиона рублей, которые были переданы подчиненному Белобородова в рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками управления "П" ФСБ России. В общей сложности изъято порядка 500 тыс. руб., 28 тыс. евро, а также доллары США. Расследование продолжается.