Курганская управкомпания "Сервис" при выполнении капремонта превысила смету в два раза

В Кургане управляющая компания "Сервис" при проведении капитального ремонта дома №62 на улице Карбышева двукратно завысила стоимость материалов и выполненных работ.

Капитальный ремонт был проведен на сетях холодного водоснабжения, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Завышение стоимости привело к увеличению общей суммы сметы в 2 раза, оплата которой была незаконно возложена на жильцов.

По данным фактам УМВД Кургана возбудило уголовное дело по статье "мошенничество".