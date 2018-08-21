Участникам нападений на полицейских в Чечне было от 11 до 16 лет

Участники нападений на полицейских в Чечне были несовершеннолетними, сообщил ТАСС министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Самым младшим из преступников было 11 лет, самому старшему – 16, уточнил он.

Ответственность за нападения взяла террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на связанное с боевиками агентство Amaq.

Напомним, 20 августа вооруженные ножами боевики предприняли попытку проникнуть через контрольно-пропускной пункт на территорию Шалинского отдела внутренних дел МВД по Чеченской Республике. Молодые люди напали на двух полицейских с ножами, ранив их. После этого к посту полиции в селе Мескер-Юрт подошел молодой человек с рюкзаком и совершил самоподрыв.

Еще один инцидент произошел вблизи Грозного: водитель "Мерседеса" пытался совершить наезд на сотрудника ДПС ГИБДД на посту по улице Ханкальской, после чего полицейскими был объявлен план "Перехват".

Стоит отметить, что в это время глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров совершает хадж – паломничество в Мекку (Саудовская Аравия). На своей странице в соцсетях он заявил, что нападавшие хотели "омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс, помешать жителям Чечни провести мероприятия, связанные с Курбан-Байрам".

Глава Чечни подчеркнул, что "мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные иблисовцы, но никакой поддержки, никакой социальной базы у них в республике нет". "Об отсутствии у "хозяев" даже признаков стыда и совести свидетельствует тот факт, что они привлекают подростков с неокрепшей психикой", - отметил глава республики.

Он добавил, что ситуация в Грозном и Чечне абсолютно спокойная и стабильная.