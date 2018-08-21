В Подмосковье ребенок погиб в запертом автомобиле, пока его мать ходила на собеседование

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка. Все случилось в городе Ступино.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, 20 августа местная жительница приехала устраиваться на работу и оставила своего 5-летнего сына в машине с заблокированными дверьми и закрытыми окнами. Вернувшись, она обнаружила его без признаков жизни.

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы.

Как сообщало Накануне.RU, недавно 7-летний ребенок получил травму ноги, прокатившись на одной из качелей, установленных на детской площадке в Москве. Позже выяснилось, что от данной опасной конструкции за несколько недель пострадали девять детей.