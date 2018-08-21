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Только двое кандидатов в губернаторы Тюменской области затронули тему пенсионного возраста на теледебатах
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дебаты, кандидаты в губернаторы Тюменской области (2018) | Фото: https://www.youtube.com/watch?v=7PPeo7iXHAc

Кандидаты на пост губернатора Тюменской области встретились на первых теледебатах, которые прошли в регионе, и обсудили, как увеличить продолжительность жизни населения. Отметим, что тесно связанного с этой темой, весьма актуального и острого вопроса - повышения пенсионного возраста, коснулись только двое выступающих, передает корреспондент Накануне.RU.
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Участие в первых теледебатах приняли все зарегистрированные кандидаты. Напомним, удостоверения кандидатов получили Артем Зайцев (ЛДПР), Иван Левченко (КПРФ), Александр Моор ("Единая Россия") и Владимир Пискайкин ("Справедливая Россия"). Пятый претендент от "Партии социальной защиты" Лариса Шакурова не смогла собрать подписи муниципальных депутатов.

Дебаты длились около получаса и прошли спокойно, без дискуссий и споров между участниками. За это время кандидаты смогли рассказать о себе и ответить на два вопроса, заданных модератором встречи. Время на ответ для каждого кандидата не должно было превышать две минуты 40 секунд.

дебаты, кандидаты в губернаторы Тюменской области(2018)|Фото: https://www.youtube.com/watch?v=7PPeo7iXHAc

Первый вопрос, который был задан претендентам, касался того, как власти региона смогут увеличить продолжительность жизни населения. Отвечая на него, только два кандидата - Артем Зайцев и Иван Левченко - коснулись темы пенсионной "реформы".

"Мы должны найти альтернативу повышению пенсионного возраста. И в наших субъектах на Ямале, в Югре и Тюменской области - тема крайне важная для каждого жителя. К сожалению, так получилось, что Тюменская областная дума каким-то странным образом поддержала идею законопроекта, хотя к нему очень много нареканий со стороны населения. Губернатор соседнего автономного округа Югры лично выразила поддержку и таким же образом отдала свой голос, голос за всех югорчан за повышение пенсионного возраста. Я считаю, что это крайне неправильно, в первую очередь мы здесь должны слышать свое население. Слышать и дать возможность населению высказаться", - заявил кандидат от ЛДПР Артем Зайцев.

дебаты, кандидаты в губернаторы Тюменской области(2018)|Фото: https://www.youtube.com/watch?v=7PPeo7iXHAc

Он подчеркнул, что население "тюменской матрешки" проживает на территории трех достаточно сложных субъектов - в первую очередь здесь достаточно сложные климатические условия. По словам Артема Зайцева, население должно быть обеспечено социальным обслуживанием, образованием, медициной. Однако не везде в субъектах есть фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), "узкие" специалисты. Кроме того, есть отдаленные территории, куда очень сложно добраться. Именно эту проблему, по словам либерал-демократа, должны решать региональные власти.

Кроме этого он предложил властям "создать настроение своему населению" и открывать больше домов культуры.

Иван Левченко в своем выступлении отметил, что продолжительность жизни человека зависит от его питания, от уровня развития здравоохранения, а также от образа жизни самого человека. Кандидат отметил, что Тюменская область в состоянии обеспечить себя, а также Югру и Ямал качественными и недорогими продуктами и предложил развивать поставки тюменских продуктов в автономные округа.

"В наших магазинах продукты оставляют желать лучшего. Мягко говоря, нас травят, мы не можем долго жить, питаясь такими продуктами, потому основная наша задача - обеспечить продуктами питания - качественными и по нормальной цене. Что касается здравоохранения, много нареканий в адрес врачей. Это неправильно. Чаще всего врачи - заложники той ситуации экономической, которая происходит в стране. Материальная база оставляет желать лучшего во многих поликлиниках. Был недавно в одной поликлинике, не буду ее называть. Это, наверное, какие-то новые технологии. Ты попадаешь через дверь в 80-й год - настолько все плачевно. Разруха полнейшая. Оборудование старое. Понятно, что работа ведется, все зависит от главврача. Субъекты должны зарабатывать и вкладывать в АПК и здравоохранение", - заявил кандидат от КПРФ.

дебаты, кандидаты в губернаторы Тюменской области(2018)|Фото: https://www.youtube.com/watch?v=7PPeo7iXHAc

Он также затронул вопрос повышения пенсионного возраста, напомним, что КПРФ выступила с инициативой референдума, и призвал жителей регионов высказать свою точку зрения.

Остальные претенденты вопрос повышения пенсионного возраста обошли стороной.

Владимир Пискайкин предложил ввести персональную ответственность врачей за поставленные диагнозы и проводить ежегодную диспансеризацию населения.

"Нужно людей раз в год отправлять на диспансеризацию. Что такое диспансеризация? Вот я с ней столкнулся: пришел как депутат областной думы. Мне говорят: надо пройти диспансеризацию и получить паспорт здоровья. Ну, пришел я в поликлинику. С моих слов врач записывает: "курите? пьете? отклонения есть?" Это что за подход к делу? А если человек обманывает, боится обследоваться? Мы должны просто обследовать человека на ранней стадии, посмотреть, какие могут быть проблемы, и просто его лечить. Но самое главное - давайте поговорим о том, какую ответственность врач несет. Если бизнесмен что-то потерял - он потерял деньги, а врач ставит в паспорт, что человек здоров, а через месяц он умирает. Кто должен за это отвечать? Надо ввести персональную ответственность врачей", - считает Владимир Пискайкин.

дебаты, кандидаты в губернаторы Тюменской области(2018)|Фото: https://www.youtube.com/watch?v=7PPeo7iXHAc

Кандидат от "Единой России" Александр Моор предложил развивать учреждения здравоохранения. По его словам, в ближайшие три года в области откроются три центра онкологической помощи - Тобольске, Ишиме и Заводоуковске. В этом году будут открыты 14 пунктов фельдшерско-акушерской помощи, планируется открыть еще - 146 пунктов.

дебаты, кандидаты в губернаторы Тюменской области(2018)|Фото: https://www.youtube.com/watch?v=7PPeo7iXHAc

"Я считаю, что у нас есть еще один очень удобный и эффективный инструмент развития наших трех субъектов - это программа "Сотрудничество", в рамках которой, уверен мои коллеги меня поддержат, мы будем продолжать развивать учреждения медицины и на территории наших округов. Мы должны закончить два очень важных объекта: больницы в Нижневартовске в Горноправдинске. Еще один очень важный элемент современной помощи - мобильные выездные бригады, которые позволяют проводить диспансеризацию и оказывать первую помощь в удаленных населенных пунктах... И, конечно же, самый важный вопрос - комплектация врачами нашего первичного звена. Сегодня мы вынуждены констатировать, что не все ставки заполнены", - отметил Александр Моор.

Отметим, что хотя кандидат от "ЕР" не упомянул в выступлении вопрос повышения пенсионного возраста, но 20 августа тюменское отделение "ЕР" выступило на заседании Генсовета партии за сохранение действующих норм пенсионного законодательства для коренных народов Севера. Сегодня Госдума проведет парламентские слушания.

Во второй части дебатов кандидаты обсудили, как власти могут привить здоровый образ жизни населению. Моор предложил крупным предприятиям области разработать программу отдыха для своих сотрудников и направлять их в санатории. Левченко выступил с инициативой закона компенсации части трат на абонементы в фитнес-зал. Пискайкин предложил запретить детям пользоваться в школах телефонами, а также транслировать по телевидению новости о "постоянных убийствах, войнах и падении самолетов".

Отметим, что дебаты кандидатов в губернаторы будут проходить каждый день на этой неделе. Выборы пройдут 9 сентября на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

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21.08.2018 11:14 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:14 Екб

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Только двое кандидатов в губернаторы Тюменской области затронули тему пенсионного возраста на теледебатах
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