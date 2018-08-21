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Новости
21.08.2018 06:07 Мск (08:07 Екб)
экономика | В России
В России ждут новый банковский кризис
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(2011) | Фото:

В России фиксируется существенный рост потребительского кредитования.
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Это может привести к банковскому кризису в течение двух лет. Из-за конкуренции в корпоративном секторе российские банки перестроили свою работу на физических лиц. По словам экспертов, к снижению платежеспособности населения, реальные доходы которого в последние годы не росли, приведут повышение НДС и цен на топливо, а также снижение курса рубля. Все это, как ожидается, спровоцирует рост дефолтов по кредитам физических лиц в 2019-2020 годах.

Тем временем, с июля 2017 по июль текущего года объем кредитов физлицам вырос на 19% - максимальная динамика с 2014 года. Центробанк заявил о планах повысить коэффициент риска, чтобы охладить бум потребкредитования, сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, рефинансирование становится все более востребованным заемщиками микрофинансовых организаций. Обычно к этой услуге прибегают граждане, которые уже не могут обслуживать накопившиеся долги. При этом более трети заемщиков, снизив свою кредитную нагрузку, тут же набирают новые займы, несмотря на запрет рефинансирующей организации, что нередко заканчивается дефолтом.

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21.08.2018 06:07 Мск | Денис Линов
08:07 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.08.2018 02:25 Мск
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Ранее 14.08.2018 08:07 Мск
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В России ждут новый банковский кризис
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