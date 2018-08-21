В Челябинской области стали известны подробности гибели ребенка и ее отца в огне

Стали известны подробности трагедии, в результате которой погиб ребенок и ее отец.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, происшествие случилось 18 августа в поселке Старое Муслюмово. Дом снимала благополучная семья из шести человек: мать, которая рано утром ушла на работу, отец, отдыхавший дома, и четверо детей полутора, двух, пяти и шести лет. По словам родственников, 2-летняя дочь неоднократно баловалась со спичками.

Так произошло и в этот раз. По словам других детей, когда разгорелся огонь, они быстро выбежали на улицу, однако самый младший ребенок побежала в дом за отцом в горящий дом. Остановить ее не смогли.

Когда к месту происшествия прибыли спасатели, дом уже горел полностью. Спасти отца и ребенка не удалось. Дом восстановлению не подлежит.