"Калашников" представил новый автомат

Российский концерн "Калашников" представил опытный образец нового автомата АК-308.

Как сообщается на сайте Калашников Media, он разработан на базе АК103 под патрон 7,62 х 51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В автомате применяются патроны калибра 7,62 мм, а магазин вмещает 20 патронов. Оружие без патронов весит 4,3 кг, длина ​ствола — 415 мм, прицел диоптрический.​ Также предусмотрена установка штык-ножа.

В настоящее время ведутся работы к предварительным испытаниям нового автомата.