Трамп сообщил, когда снимут антироссийские санкции

Американский президент Дональд Трамп готов снять санкции против России при условии, если Москва будет сотрудничать с США.

Как сообщил глава белого дома агентству Reuters, он готов рассмотреть снятие ограничительных мер, если российские власти предпримут шаги для совместной работы с Вашингтоном по таким вопросам, как Сирия и Украина, сообщает РИА "Новости".

Напомним также, как сообщало Накануне.RU, 22 августа американские власти введут очередные санкции против Москвы из-за "дела Скрипалей". Ограничительные меры будут касаться запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. Второй раунд санкций предусматривает понижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпании "Аэрофлот" летать в США, а также сокращение до минимума двухсторонней торговли.

В МИД России заявили, что ответные санкции уже прорабатываются.