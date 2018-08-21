Президиум центрального совета "Пенсионеров" отменил решение свердловского отделения партии

В Москве президиум центрального совета "Российской партии пенсионеров за справедливость" (РППС) отменил решение свердловского отделения партии от 28 июня, на котором было принято решение о выдвижении кандидатов на выборы в городскую думу Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии, в ходе заседания было установлено, что из 860 зарегистрированных в Свердловской области членов РППС на заседании 28 июня фактически принимали участие 17 человек. По этой причине решение о назначении председателем свердловского отделения РППС депутата регионального Заксобрания Евгения Зяблицева и выдвижение кандидатов от партии на выборы в гордуму Екатеринбурга отменены.

Как ранее сообщало Накануне.RU, снять список партии РППС с выборов в гордуму Екатеринбурга пытались представители свердловского отделения ЛДПР, обратившиеся с иском в суд, так как посчитали, что кандидаты от "Пенсионеров" были выдвинуты с нарушениями. Свердловский областной суд отклонил апелляцию партии ЛДПР.

Напомним, ранее лидер общемуниципальной тройки кандидатов РППС на выборах депутатов думы Екатеринбурга Евгений Зяблицев заявил о попытке "рейдерского захвата" партии.