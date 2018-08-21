Госпитализация отменяется: Удальцова вновь доставили в спецприемник

Госпитализированный 19 августа оппозиционный политик, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов доставлен из больницы обратно в спецприемник.

Его супруга Анастасия выразила сомнения в том, что врачи посчитали состояние Сергея удовлетворительным. "Правила в больнице диктуют вовсе не они, а сотрудники ППС УВД ЦАО, запретившие делать передачи в больнице. Звонок в приемную главврача ничего не дал - там сообщили, что у них вот приказы от полицейских. Так что есть основания полагать, что и решение о выписке тоже принимало УВД ЦАО", - отметила жена политика.

Она также сообщила, что на одиночных пикетах в защиту Сергея Удальцова были задержаны два активиста "Левого Фронта" - Илья Амоскин и Леонид Богомолов. Пикет проходил у Администрации президента. "В нем принимали участие представители Левого Фронта, КПРФ, МосСовета, движения Надежда России, мундепы Москвы. Участвовали Максим Шевченко и Нина Останина. Спустя 30 минут после начала пикетирования пришел майор из ОВД Китай-город, который решил, что между пикетирующими не было 50 метров (на самом деле были) и отдал приказ на задержание", - заявила она.

Анастасия Удальцова отметила, что люди перегородили проезд автобусу с задержанными и требовали их освободить - но были оттеснены на тротуар. Задержанных доставили в ОВД Китай-город, где на них были составлены протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ и выданы повестки в суд на 18 сентября.

Напомним, 14 августа Мещанский суд Москвы арестовал Удальцова на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия. Спустя несколько дней оппозиционера госпитализировали из спецприемника. Оппозиционер жаловался на боли в почках.

Напомним, во время митинга Удальцов яростно скандировал "Нет пенсионной реформе". В какой-то момент он остановил людей и прочитал пламенную речь, в которой назвал главу ЦИК Эллу Памфилову "политической проституткой" (накануне ЦИК запретил КПРФ проведение референдума по вопросу о пенсионной "реформе").