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"ЕР" отказалась смягчить параметры повышения пенсионного возраста

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40 лет реформам в Китае – ждать ли нового цикла? Политике "открытости и реформ", объявленной председателем КНР Дэн Сяопином, в этом году исполняется 40 лет. Стратегический курс позволил стать Китаю из слаборазвитой аграрной страны передовой державой и второй (а по некоторым оценкам и первой) экономикой мира. Торговая война с США может поспособствовать новому витку реформ. Экономическая стратегия будет обсуждаться на третьем пленуме ЦК КПК.
20.08.2018
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Пока выборы – хоть потоп. В Забайкалье создают новую практику подавления оппозиции Ситуация перед выборами в заксобрание Забайкальского края напоминает театр абсурда. И без того депрессивный регион преследуют бедствия – из-за паводка в регионе пострадали почти 30 населенных пунктов, на Дарасунском руднике голодали рабочие, при этом золотодобывающее предприятие остановило свою работу, и его судьба остается неясной. Однако, по всей видимости, власти региона в это время озабочены борьбой с оппозицией и отсекают от выборов даже здоровые политические силы.
20.08.2018
политика ;
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Новости
21.08.2018 01:09 Мск (03:09 Екб)
политика | Центральный ФО
Госпитализация отменяется: Удальцова вновь доставили в спецприемник
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Сергей Удальцов (2011) | Фото:liveinternet.ru

Госпитализированный 19 августа оппозиционный политик, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов доставлен из больницы обратно в спецприемник.
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Его супруга Анастасия выразила сомнения в том, что врачи посчитали состояние Сергея удовлетворительным. "Правила в больнице диктуют вовсе не они, а сотрудники ППС УВД ЦАО, запретившие делать передачи в больнице. Звонок в приемную главврача ничего не дал - там сообщили, что у них вот приказы от полицейских. Так что есть основания полагать, что и решение о выписке тоже принимало УВД ЦАО", - отметила жена политика.

Она также сообщила, что на одиночных пикетах в защиту Сергея Удальцова были задержаны два активиста "Левого Фронта" - Илья Амоскин и Леонид Богомолов. Пикет проходил у Администрации президента. "В нем принимали участие представители Левого Фронта, КПРФ, МосСовета, движения Надежда России, мундепы Москвы. Участвовали Максим Шевченко и Нина Останина. Спустя 30 минут после начала пикетирования пришел майор из ОВД Китай-город, который решил, что между пикетирующими не было 50 метров (на самом деле были) и отдал приказ на задержание", - заявила она.

Анастасия Удальцова отметила, что люди перегородили проезд автобусу с задержанными и требовали их освободить - но были оттеснены на тротуар. Задержанных доставили в ОВД Китай-город, где на них были составлены протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ и выданы повестки в суд на 18 сентября.

Напомним, 14 августа Мещанский суд Москвы арестовал Удальцова на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия. Спустя несколько дней оппозиционера госпитализировали из спецприемника. Оппозиционер жаловался на боли в почках.

Напомним, во время митинга Удальцов яростно скандировал "Нет пенсионной реформе". В какой-то момент он остановил людей и прочитал пламенную речь, в которой назвал главу ЦИК Эллу Памфилову "политической проституткой" (накануне ЦИК запретил КПРФ проведение референдума по вопросу о пенсионной "реформе").

Другие новости по темам: Сергей Удальцов, арест, пенсионный возраст
21.08.2018 01:09 Мск | Денис Линов
03:09 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.08.2018 13:52 Мск
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Госпитализация отменяется: Удальцова вновь доставили в спецприемник
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