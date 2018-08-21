Ельцин-центр опроверг заявления о попытке Ельцина сбежать из-за путча

В Ельцин-центре опровергли заявления бывшего вице-президента России Александра Руцкого и бывшего председателя Верховного совета Российской Федерации Руслана Хасбулатова о намерении первого российского президента во время августовского путча 1991 года сбежать в американское посольство.

Как говорится в сообщении центра, "два оппонента Бориса Ельцина Александр Руцкой и Руслан Хасбулатов решили переписать историю, дав разным изданиям свои интервью об августовских событиях. И поскольку новое поколение россиян вряд ли начнет проверять первоисточники, эта попытка требует публичной оценки: заявления Руцкого и Хасбулатова — это бессовестная ложь", — отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что именно Руцкой и Хасбулатов рассматривали возможность эвакуации Ельцина в американское посольство в случае начала штурма Белого дома. "Однако сам президент категорически отказался от этого", — говорят в организации.

Кроме того, вдова Бориса Ельцина Наина также прокомментировала заявления Руцкого и Хасбулатова. "Для меня и Руцкой, и Хасбулатов – люди, которым давно нет веры. Столько предательств и лжи на их совести, что невозможно всерьез оспаривать очередной бред, который они распространяют, - заявила она. "Служба безопасности, в случае штурма здания, хотела вывезти Бориса в американское посольство. Но он категорически отказался. А иначе и быть не могло. Муж был очень смелым человеком, и в тяжелых ситуациях всегда принимал удар на себя. Так было и в политике, и в жизни", - отметила Наина Ельцина.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, бывший вице-президент РФ Александр Руцкой рассказал о событиях августа 1991 года, в том числе и о поведении Ельцина, который, по его словам, "ушёл в трехсуточный запой" и неоднократно пытался сбежать в американское посольство до победы над "путчистами". По словам Коржакова, он предлагал президенту пойти в дипведомство США как один из вариантов, однако тот предпочёл "быть со своими" в окружённом баррикадами и танками здании Верховного совета РСФСР.