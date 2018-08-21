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Пока выборы – хоть потоп. В Забайкалье создают новую практику подавления оппозиции Ситуация перед выборами в заксобрание Забайкальского края напоминает театр абсурда. И без того депрессивный регион преследуют бедствия – из-за паводка в регионе пострадали почти 30 населенных пунктов, на Дарасунском руднике голодали рабочие, при этом золотодобывающее предприятие остановило свою работу, и его судьба остается неясной. Однако, по всей видимости, власти региона в это время озабочены борьбой с оппозицией и отсекают от выборов даже здоровые политические силы.
20.08.2018
политика ;
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Новости
21.08.2018 00:53 Мск (02:53 Екб)
политика | В России
Ельцин-центр опроверг заявления о попытке Ельцина сбежать из-за путча
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екатеринбург ельцин центр (2018) | Фото: Накануне.ru

В Ельцин-центре опровергли заявления бывшего вице-президента России Александра Руцкого и бывшего председателя Верховного совета Российской Федерации Руслана Хасбулатова о намерении первого российского президента во время августовского путча 1991 года сбежать в американское посольство.
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Как говорится в сообщении центра, "два оппонента Бориса Ельцина Александр Руцкой и Руслан Хасбулатов решили переписать историю, дав разным изданиям свои интервью об августовских событиях. И поскольку новое поколение россиян вряд ли начнет проверять первоисточники, эта попытка требует публичной оценки: заявления Руцкого и Хасбулатова — это бессовестная ложь", — отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что именно Руцкой и Хасбулатов рассматривали возможность эвакуации Ельцина в американское посольство в случае начала штурма Белого дома. "Однако сам президент категорически отказался от этого", — говорят в организации.

Кроме того, вдова Бориса Ельцина Наина также прокомментировала заявления Руцкого и Хасбулатова. "Для меня и Руцкой, и Хасбулатов – люди, которым давно нет веры. Столько предательств и лжи на их совести, что невозможно всерьез оспаривать очередной бред, который они распространяют, - заявила она. "Служба безопасности, в случае штурма здания, хотела вывезти Бориса в американское посольство. Но он категорически отказался. А иначе и быть не могло. Муж был очень смелым человеком, и в тяжелых ситуациях всегда принимал удар на себя. Так было и в политике, и в жизни", - отметила Наина Ельцина.

путч август 1991 ельцин(2011)|Фото: http://clubs.ya.ru/

Ранее, как сообщало Накануне.RU, бывший вице-президент РФ Александр Руцкой рассказал о событиях августа 1991 года, в том числе и о поведении Ельцина, который, по его словам, "ушёл в трехсуточный запой" и неоднократно пытался сбежать в американское посольство до победы над "путчистами". По словам Коржакова, он предлагал президенту пойти в дипведомство США как один из вариантов, однако тот предпочёл "быть со своими" в окружённом баррикадами и танками здании Верховного совета РСФСР.

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21.08.2018 00:53 Мск | Денис Линов
02:53 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.08.2018 17:40 Мск
Экс-начальник охраны Ельцина опроверг сведения о "запое" президента в дни "августовского путча"

Ранее 20.08.2018 01:16 Мск
Руцкой рассказал о трехдневном запое Ельцина во время августовского "путча"

Ранее 22.05.2018 15:39 Мск
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Ранее 22.05.2018 10:07 Мск
Путин оставил службу в КГБ, чтобы поддержать Ельцина в августе 1991-го








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Ельцин-центр опроверг заявления о попытке Ельцина сбежать из-за путча
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