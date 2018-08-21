Меркель рассказала Порошенко об итогах беседы с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с украинским президентом Петром Порошенко.

Она сообщила, о чем договорилась с Путиным. Как сообщает пресс-служба главы Украины, канцлер "проинформировала о результатах переговоров с президентом России". Тем временем, Порошенко призвал Меркель способствовать в освобождении заключенных Украины, которых "незаконно удерживают в России".

Канцлер и президент согласились провести встречу глав МИД стран — участников "Нормандских переговоров" по поводу миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Напомним, 18 августа президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров некоторое время общались один на один. Стороны в том числе обсудили роль Украины после запуска газопровода "Северный поток-2".