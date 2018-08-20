Прокуратура: Трое из подозреваемых в убийстве инвалида подростков состояли на школьном учёте

Гособвинение поставило на контроль расследование уголовного дела по факту убийства инвалида школьниками в Берёзовском. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, трагедия произошла 10 августа. Группа подростков от 14 до 16 лет до смерти избила 20-летнего парня. Следователям удалось установить личности четырёх человек, подозреваемых в убийстве. Известно, что юноша скончался от черепно-мозговой травмы. По данному факту СК возбудил уголовное дело по части 4 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). На Change.org была опубликована петиция с требованием "наказать убийц инвалида", адресованная Генпрокуратуре РФ.

По информации пресс-службы прокуратуры, правоохранительными органами установлено, что один из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Трое других подростков задержаны, решается вопрос об их заключении под стражу.

В отношении находившейся, по предварительным данным, в одной компании с подозреваемыми во время совершения преступления 13-летней девушки на данный момент рассматривается вопрос о помещении её в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Также установлено, что она, а также двое других задержанных состояли на внутришкольном учёте и в территориальных органах системы профилактики.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Свердловской области.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, берёзовские общественники анонсировали на 30 августа митинг, в ходе которого намерены потребовать придать огласке историю с убийством инвалида и наказать "малолетних преступников".