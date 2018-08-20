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политика ;
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Новости
20.08.2018 20:40 Мск (22:40 Екб)
происшествия | Уральский ФО
Прокуратура: Трое из подозреваемых в убийстве инвалида подростков состояли на школьном учёте
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(2005) | Фото: Накануне.ru

Гособвинение поставило на контроль расследование уголовного дела по факту убийства инвалида школьниками в Берёзовском. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, трагедия произошла 10 августа. Группа подростков от 14 до 16 лет до смерти избила 20-летнего парня. Следователям удалось установить личности четырёх человек, подозреваемых в убийстве. Известно, что юноша скончался от черепно-мозговой травмы. По данному факту СК возбудил уголовное дело по части 4 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). На Change.org была опубликована петиция с требованием "наказать убийц инвалида", адресованная Генпрокуратуре РФ.

По информации пресс-службы прокуратуры, правоохранительными органами установлено, что один из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Трое других подростков задержаны, решается вопрос об их заключении под стражу.

В отношении находившейся, по предварительным данным, в одной компании с подозреваемыми во время совершения преступления 13-летней девушки на данный момент рассматривается вопрос о помещении её в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Также установлено, что она, а также двое других задержанных состояли на внутришкольном учёте и в территориальных органах системы профилактики.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Свердловской области.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, берёзовские общественники анонсировали на 30 августа митинг, в ходе которого намерены потребовать придать огласке историю с убийством инвалида и наказать "малолетних преступников".

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20.08.2018 20:40 Мск | Березовский | Георгий Малания
22:40 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.08.2018 19:15 Мск
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Ранее 20.08.2018 13:57 Мск
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Ранее 20.08.2018 12:32 Мск
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Ранее 18.08.2018 23:02 Мск
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Прокуратура: Трое из подозреваемых в убийстве инвалида подростков состояли на школьном учёте
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