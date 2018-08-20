В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве мужчины мигрант из Средней Азии

В Красногорском районе Подмосковья задержан гражданин Республики Таджикистан, подозреваемый в убийстве молодого человека. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, ночью 14 августа около одного из домов посёлка Нахабино между группой молодых людей произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого было применено огнестрельное оружие. На месте происшествия было обнаружено тело 22-летнего гражданина Киргизии.

Оперативникам удалось задержать подозреваемого, которым оказался 20-летний гражданин Таджикистана. В ближайшее время следствием будет решён вопрос о заключении его под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.