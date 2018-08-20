Киев собрался назначить "новые власти Крыма"

Киевская власть думает над механизмом назначения "органов исполнительной власти Крыма". Об этом заявил заместитель так называемого "постоянного представителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов.

По его словам, по украинской конституции у "автономной республики Крым" особый статус, премьер-министр и совет министров. Премьер-министра назначает верховный совет по согласованию с украинским президентом.

"На данный момент у нас де-факто нет органа исполнительной власти в связи с "оккупацией", а нам он необходим, чтобы прорабатывать отраслевые программы по "деоккупации" и "реинтеграции" Крыма", - сказал Гданов.

Он отметил, что назначить "премьера Крыма" невозможно, так как "верховный совет нелегитимный", передают украинские СМИ. На самом деле в Крыму с момента его воссоединения с Россией Верховный Совет стал Государственным Советом. Впрочем, киевских чиновников это не волнует, ведь все изменения будут на бумаге и никак не коснутся Республики Крым.

Однако Гданов считает, что эти изменения необходимы, и сейчас его представительство ожидает текст проекта от конституционной комиссии и последующее решение Петра Порошенко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Порошенко также намерен создать на бумаге "крымско-татарскую автономию", которой он при необходимости будет править лично, и записать это в конституции.