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40 лет реформам в Китае – ждать ли нового цикла? Политике "открытости и реформ", объявленной председателем КНР Дэн Сяопином, в этом году исполняется 40 лет. Стратегический курс позволил стать Китаю из слаборазвитой аграрной страны передовой державой и второй (а по некоторым оценкам и первой) экономикой мира. Торговая война с США может поспособствовать новому витку реформ. Экономическая стратегия будет обсуждаться на третьем пленуме ЦК КПК.
20.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Пока выборы – хоть потоп. В Забайкалье создают новую практику подавления оппозиции Ситуация перед выборами в заксобрание Забайкальского края напоминает театр абсурда. И без того депрессивный регион преследуют бедствия – из-за паводка в регионе пострадали почти 30 населенных пунктов, на Дарасунском руднике голодали рабочие, при этом золотодобывающее предприятие остановило свою работу, и его судьба остается неясной. Однако, по всей видимости, власти региона в это время озабочены борьбой с оппозицией и отсекают от выборов даже здоровые политические силы.
20.08.2018
политика ;
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Киев собрался назначить "новые власти Крыма"
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крым россия карта (2015) | Фото:

Киевская власть думает над механизмом назначения "органов исполнительной власти Крыма". Об этом заявил заместитель так называемого "постоянного представителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов.
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По его словам, по украинской конституции у "автономной республики Крым" особый статус, премьер-министр и совет министров. Премьер-министра назначает верховный совет по согласованию с украинским президентом.

"На данный момент у нас де-факто нет органа исполнительной власти в связи с "оккупацией", а нам он необходим, чтобы прорабатывать отраслевые программы по "деоккупации" и "реинтеграции" Крыма", - сказал Гданов.

Он отметил, что назначить "премьера Крыма" невозможно, так как "верховный совет нелегитимный", передают украинские СМИ. На самом деле в Крыму с момента его воссоединения с Россией Верховный Совет стал Государственным Советом. Впрочем, киевских чиновников это не волнует, ведь все изменения будут на бумаге и никак не коснутся Республики Крым.

Однако Гданов считает, что эти изменения необходимы, и сейчас его представительство ожидает текст проекта от конституционной комиссии и последующее решение Петра Порошенко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Порошенко также намерен создать на бумаге "крымско-татарскую автономию", которой он при необходимости будет править лично, и записать это в конституции.

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20.08.2018 18:56 Мск | Евгений Чернышёв
20:56 Екб

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Киев собрался назначить "новые власти Крыма"
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