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"ЕР" отказалась смягчить параметры повышения пенсионного возраста

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"ЕР" не стала предлагать смягчение параметров повышения пенсионного возраста
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(2017) | Фото: &quot;Коммерсант&quot;

"Единая Россия" на совместном заседании Генерального совета и Совета руководителей фракций партии выработала ряд предложений по совершенствованию пенсионной системы, с которыми намерена обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Предложен ряд мер, подразумевающих менее агрессивный переход к повышению пенсионного возраста, однако в целом снижение возраста выхода на пенсию в цели этого документа не вписано. Подробности - в материале Накануне.RU.
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Первым пунктом итогового решения обозначена задача обеспечения роста доходов российских пенсионеров. "Никаких дискуссий об отмене государственного пенсионного обеспечения, гарантированного Конституцией РФ, быть не может", - сказал, комментируя предложение, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

"Единороссы", в частности, предложили депутатам и сенаторам отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии. Также в партии предложили сохранить региональные меры социальной поддержки пенсионеров на прежнем уровне - для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет.

По мнению "единороссов", необходимо настаивать и на том, чтобы все средства, вырученные от реализации имущества, конфискованного в соответствии со вступившими в законную силу приговорами суда по преступлениям коррупционной направленности, напрямую направлялись в бюджет Пенсионного фонда. Эту инициативу в партии предлагают закрепить нормативно так же, как и вопрос о назначении накопительной пенсии застрахованным лицам: мужчинам, достигшим 60 лет, и женщинам, достигшим 55 лет.

Обратиться в правительство "единороссы" намерены и с предложениями о повышении квалификации лиц предпенсионного возраста, о создании условий для упрощения трудоустройства этой категории граждан.

Среди предложений, обозначенных в итоговом решении, также отмечается досрочное установление страховой пенсии по старости лицам, имеющим страховой стаж продолжительностью не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины). Действующие условия назначения пенсий "Единая Россия" предлагает сохранить для коренных малочисленных народов Севера, а работникам старшего возраста (мужчинам, достигшим 60 лет, и женщинам, достигшим 55 лет) - предоставить дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка, а также возможность ежегодно проходить в рабочее время диспансеризацию за счет работодателя.

"Поручить Генеральному совету партии "Единая Россия" (А.А.Турчак), а также секретарям региональных отделений партии обсудить с социально ответственными хозяйствующими субъектами распространение действующих для пенсионеров льгот и преференций на лиц старшего возраста, то есть на мужчин с 60 лет и женщин с 55 лет", - также говорится в решении.

Как отмечает президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров, предложения "Единой России" являются попыткой сохранить лицо при проведении непопулярной пенсионной "реформы".

"Это лето оказалось жаркое, протесты прошли даже в "мертвый" сезон. Поэтому "Единая Россия", учитывая кризис внутри ее партии - многие депутаты даже не проголосовали за эту "реформу", - пытается затушить этот пожар, эту непопулярную "реформу", которую 90 процентов населения не приемлет", - выразил он мнение в комментарии Накануне.RU.

"Они говорят, что будут снимать с депутатов определенные преференции. Подобные косметические вещи проводятся потому, что они [депутаты] являются детонатором и могут привести к фатальным последствиям для партии "ЕР"… и о них будут говорить, как о людях, которые украли пенсии. В данном случае "Единая Россия", конечно, будет делать все, чтобы попытаться смягчить кризис и как-то сохранить лицо", - добавил он.

Федоров также прокомментировал одно из предложений партии власти о сохранении региональных доплат к пенсиям граждан РФ на прежнем возрастном уровне. "Они пытаются таким образом скинуть с федерального бюджета федеральные программы. Регионы не потянут эти доплаты, кроме ряда богатых субъектов. Они будут обещать все, что угодно, но это снятие с себя ответственности и попытка умаслить региональных пенсионеров", - считает эксперт.

По его словам, предложения "ЕР", в которых предпринимается попытка уменьшить "шоковый" характер "реформы", тщетны, поскольку, с его точки зрения, протесты россиян будут нарастать, и даже самые аполитичные люди выйдут на улицы для выражения своего недовольства.

Митинг в Тюмени(2018)|Фото: Накануне.RU

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20.08.2018 19:15 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
21:15 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.08.2018 16:06 Мск
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Ранее 20.08.2018 14:54 Мск
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"ЕР" не стала предлагать смягчение параметров повышения пенсионного возраста
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