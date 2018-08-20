Берёзовские общественники согласовали митинг из-за убийства инвалида подростками

Жители города Берёзовского Свердловской области собрались сегодня, 20 августа, для сбора подписей на митинг в связи с жестоким убийством инвалида школьниками. Об этом Накануне.RU сообщил активист Родительского всероссийского сопротивления (РВС) Алексей Банников.

Напомним, трагедия произошла 10 августа. Группа подростков от 14 до 16 лет до смерти избила 20-летнего парня. Следователям удалось установить личности четырёх человек, подозреваемых в убийстве. Известно, что юноша скончался от черепно-мозговой травмы. По данному факту СК возбудил уголовное дело по части 4 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). На Change.org была опубликована петиция с требованием "наказать убийц инвалида", адресованная Генпрокуратуре РФ.

По словам Банникова, запланированная встреча активистов и жителей уральского города состоялась, но сбор подписей был отменён.

"Сначала перед сбором в назначенном месте нам поступила информация, что мероприятие отменяется, потому что в 12 часов была соответствующая встреча в городской администрации, — рассказал представитель РВС. — Однако позже в соцсетях оповестили, что сейчас придут организаторы и всё сообщат. Пришедшая позже девушка-организатор сообщила, что на 30 августа согласован митинг, который будет проходить с 12 до 16 ч. на Торговой площади, поэтому необходимость в подписях отпадает".

Кроме того, по словам активиста, стало известно о возможном переквалифицировании уголовного дела на ст. 105 УК РФ (убийство) и планируемом взятии троих из обвиняемых под стражу.

"Осведомлённые жители ещё говорили, что 13-летняя девочка, снимавшая убийство парня на камеру, будет помещена в спецучреждение для несовершеннолетних", — отметил Банников.

По словам активиста РВС, проведённая встреча собрала более сотни человек, среди которых было много родителей с маленькими детьми, а также молодых жителей Берёзовского. Также он отметил, что на площади присутствовали сотрудники полиции, которые никого не задержали и не предъявили никаких претензий, несмотря на несанкционированный характер мероприятия.

"Больше всего жителей возмутило, что о преступлении стало известно не сразу, а только после того, как эта тема была поднята в СМИ и соцсетях, — рассказал Банников. — Жители опасались, что подросткам всё сойдёт с рук, а их дети будут ходить с ними по одним улицам".