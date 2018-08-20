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40 лет реформам в Китае – ждать ли нового цикла? Политике "открытости и реформ", объявленной председателем КНР Дэн Сяопином, в этом году исполняется 40 лет. Стратегический курс позволил стать Китаю из слаборазвитой аграрной страны передовой державой и второй (а по некоторым оценкам и первой) экономикой мира. Торговая война с США может поспособствовать новому витку реформ. Экономическая стратегия будет обсуждаться на третьем пленуме ЦК КПК.
20.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Пока выборы – хоть потоп. В Забайкалье создают новую практику подавления оппозиции Ситуация перед выборами в заксобрание Забайкальского края напоминает театр абсурда. И без того депрессивный регион преследуют бедствия – из-за паводка в регионе пострадали почти 30 населенных пунктов, на Дарасунском руднике голодали рабочие, при этом золотодобывающее предприятие остановило свою работу, и его судьба остается неясной. Однако, по всей видимости, власти региона в это время озабочены борьбой с оппозицией и отсекают от выборов даже здоровые политические силы.
20.08.2018
политика ;
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Новости
20.08.2018 17:40 Мск (19:40 Екб)
политика | В России
Экс-начальник охраны Ельцина опроверг сведения о "запое" президента в дни "августовского путча"
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Борис Ельцин, Александр Коржаков (2016) | Фото: history4you.ru

Экс-презиздент РФ Борис Ельцин не собирался бежать в США во время "августовского путча", заявил начальник службы безопасности первого главы российского государства, генерал-лейтенант в запасе Александр Коржаков.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, бывший вице-президент РФ Александр Руцкой рассказал о событиях августа 1991 года, в том числе и о поведении Ельцина, который, по его словам, "ушёл в трехсуточный запой" и неоднократно пытался сбежать в американское посольство до до победы над "путчистами".

путч август 1991 ельцин(2011)|Фото:

По словам Коржакова, он предлагал президенту пойти в дипведомство США как один из вариантов, однако тот предпочёл "быть со своими" в окружённом баррикадами и танками здании Верховного совета РСФСР.

"Здание посольства было через дорогу от Белого дома, в 200 метрах", — передаёт его слова "РИА Новости".

Коржаков также опроверг слова Руцкого о запое Ельцина, пояснив, что в те дни президент страдал нервным перенапряжением, из-за чего почти ничего не пил и не ел.

"Только чай, кофе, выпили по рюмке коньяка. Вот так было дело", — заключил генерал.

"Августовский путч" — переломные события 18-21 августа 1991 года в СССР. В эти дни не согласные с политикой "перестройки" и проектом нового Союзного договора создали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). В состав нового органа власти вошли первый зампред Совета обороны СССР Олег Бакланов, председатель КГБ Владимир Крючков, премьер-министр Валентин Павлов, министр внутренних дел Борис Пуго, председатель Крестьянского союза СССР Василий Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Александр Тизяков, министр обороны Дмитрий Язов и вице-президент СССР Геннадий Янаев.

ГКЧП(2015)|Фото:

По призыву российских властей, у Белого дома в Москве собрались тысячи россиян, среди которых были представители самых разных социальных групп — демократически настроенной общественности, студенческой молодёжи, интеллигенции, ветеранов Афганской войны, представителей и националистического общества "Память". Основную массу составляли жители столицы, но присутствовали и иногородние.

путч август 1991 (2011)|Фото: http://news.tut.by/tv/

Одним из ключевых моментов "августовского путча" стал инцидент в тоннеле на Садовом кольце, в ходе которого погибли трое молодых людей, защитников Белого дома — Илья Кричевский, Владимир Усов и участник войны в Афганистане Дмитрий Комарь. Всем троим посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Через 20 лет после этих событий экс-президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что заранее знал о планируемых действиях будущих членов ГКЧП, тогда как в сентябре 1991 года на следствии по делу ГКЧП он утверждал противоположное.

Другие новости по темам: Александр Коржаков, Борис Ельцин, Александр Руцкой, августовский путч, ГКЧП, СССР
20.08.2018 17:40 Мск | информационная служба Накануне.RU
19:40 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.08.2018 01:16 Мск
Руцкой рассказал о трехдневном запое Ельцина во время августовского "путча"

Ранее 22.05.2018 15:39 Мск
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Ранее 22.05.2018 10:07 Мск
Путин оставил службу в КГБ, чтобы поддержать Ельцина в августе 1991-го








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Экс-начальник охраны Ельцина опроверг сведения о "запое" президента в дни "августовского путча"
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