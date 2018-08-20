Экс-начальник охраны Ельцина опроверг сведения о "запое" президента в дни "августовского путча"

Экс-презиздент РФ Борис Ельцин не собирался бежать в США во время "августовского путча", заявил начальник службы безопасности первого главы российского государства, генерал-лейтенант в запасе Александр Коржаков.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, бывший вице-президент РФ Александр Руцкой рассказал о событиях августа 1991 года, в том числе и о поведении Ельцина, который, по его словам, "ушёл в трехсуточный запой" и неоднократно пытался сбежать в американское посольство до до победы над "путчистами".

По словам Коржакова, он предлагал президенту пойти в дипведомство США как один из вариантов, однако тот предпочёл "быть со своими" в окружённом баррикадами и танками здании Верховного совета РСФСР.

"Здание посольства было через дорогу от Белого дома, в 200 метрах", — передаёт его слова "РИА Новости".

Коржаков также опроверг слова Руцкого о запое Ельцина, пояснив, что в те дни президент страдал нервным перенапряжением, из-за чего почти ничего не пил и не ел.

"Только чай, кофе, выпили по рюмке коньяка. Вот так было дело", — заключил генерал.

"Августовский путч" — переломные события 18-21 августа 1991 года в СССР. В эти дни не согласные с политикой "перестройки" и проектом нового Союзного договора создали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). В состав нового органа власти вошли первый зампред Совета обороны СССР Олег Бакланов, председатель КГБ Владимир Крючков, премьер-министр Валентин Павлов, министр внутренних дел Борис Пуго, председатель Крестьянского союза СССР Василий Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Александр Тизяков, министр обороны Дмитрий Язов и вице-президент СССР Геннадий Янаев.

По призыву российских властей, у Белого дома в Москве собрались тысячи россиян, среди которых были представители самых разных социальных групп — демократически настроенной общественности, студенческой молодёжи, интеллигенции, ветеранов Афганской войны, представителей и националистического общества "Память". Основную массу составляли жители столицы, но присутствовали и иногородние.

Одним из ключевых моментов "августовского путча" стал инцидент в тоннеле на Садовом кольце, в ходе которого погибли трое молодых людей, защитников Белого дома — Илья Кричевский, Владимир Усов и участник войны в Афганистане Дмитрий Комарь. Всем троим посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Через 20 лет после этих событий экс-президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что заранее знал о планируемых действиях будущих членов ГКЧП, тогда как в сентябре 1991 года на следствии по делу ГКЧП он утверждал противоположное.