СКР возбудил три дела после нападения на сотрудников полиции в Чечне

СКР возбудил три уголовных дела по фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов в Чечне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 20 августа около 10.30 двое вооруженных ножами мужчин предприняли попытку проникнуть через контрольно-пропускной пункт на территорию Шалинского отдела внутренних дел МВД по Чеченской Республике. Молодые люди напали на двух полицейских с ножами, ранив их.

"Примерно в то же время к посту полиции в селе Мескер-Юрт подошел молодой человек с рюкзаком и совершил самоподрыв. В результате взрыва никто из сотрудников полиции и гражданских лиц не пострадал", - говорится в сообщении.

Еще один инцидент произошел вблизи Грозного: водитель автомашины "Мерседес" пытался совершить наезд на сотрудника ДПС ГИБДД на посту по улице Ханкальской, после чего сотрудниками полиции был объявлен план "Перехват". "Уходя от преследования, водитель «Мерседеса» в центре города Грозного совершил умышленный наезд на двоих сотрудников ДПС ГИБДД", - добавили в СКР. Пытаясь остановить злоумышленников, полиция открыла огонь по автомашине, в результате чего они были нейтрализованы.

Отмечается, что следователи установили личности некоторых нападавших. "Личности двух из нападавших уже установлены – это жители города Шали", - подчеркнули в ведомстве.