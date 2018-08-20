Старшая из сестёр Хачатурян заявила о раскаянии в убийстве отца

Крестина Хачатурян заявила о раскаянии в убийстве своего отца, совершённом вместе с двумя сёстрами.

Напомним, 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. Его дочери во время допроса признались, что убийство совершили они, объяснив это неприязненными отношениями с отцом, который на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".

Как сообщает ТАСС, старшая из сестёр Хачатурян во время сегодняшнего заседания Мосгорсуда отметила, что после совершения преступления девушки сами вызвали полицию.

"Я раскаиваюсь в содеянном", — сказала она.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, обвиняемые находятся под арестом со 2 августа. Младшая и старшая сёстры сидят в одиночных камерах, а средняя помещена с двумя сокамерницами. Кроме того, младшей из сестёр, Марии, было назначено дополнительное медицинское обследование.