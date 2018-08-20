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40 лет реформам в Китае – ждать ли нового цикла? Политике "открытости и реформ", объявленной председателем КНР Дэн Сяопином, в этом году исполняется 40 лет. Стратегический курс позволил стать Китаю из слаборазвитой аграрной страны передовой державой и второй (а по некоторым оценкам и первой) экономикой мира. Торговая война с США может поспособствовать новому витку реформ. Экономическая стратегия будет обсуждаться на третьем пленуме ЦК КПК.
20.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Пока выборы – хоть потоп. В Забайкалье создают новую практику подавления оппозиции Ситуация перед выборами в заксобрание Забайкальского края напоминает театр абсурда. И без того депрессивный регион преследуют бедствия - из-за паводка в регионе пострадали почти 30 населенных пунктов, на Дарасунском руднике голодали рабочие, при этом золотодобывающее предприятие остановило свою работу, и его судьба остается неясной. Однако, по всей видимости, власти региона в это время озабочены борьбой с оппозицией и отсекают от выборов даже здоровые политические силы.
20.08.2018
политика ;
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Новости
20.08.2018 16:50 Мск (18:50 Екб)
общество | Центральный ФО
Старшая из сестёр Хачатурян заявила о раскаянии в убийстве отца
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Крестина Хачатурян заявила о раскаянии в убийстве своего отца, совершённом вместе с двумя сёстрами.

Напомним, 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. Его дочери во время допроса признались, что убийство совершили они, объяснив это неприязненными отношениями с отцом, который на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".

Как сообщает ТАСС, старшая из сестёр Хачатурян во время сегодняшнего заседания Мосгорсуда отметила, что после совершения преступления девушки сами вызвали полицию.

"Я раскаиваюсь в содеянном", — сказала она.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, обвиняемые находятся под арестом со 2 августа. Младшая и старшая сёстры сидят в одиночных камерах, а средняя помещена с двумя сокамерницами. Кроме того, младшей из сестёр, Марии, было назначено дополнительное медицинское обследование.

здание Мосгорсуда(2018)|Фото: ТАСС

Другие новости по темам: Михаил Хачатурян, Крестина Хачатурян, убийство отца дочерьми, Мосгорсуд
20.08.2018 16:50 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
18:50 Екб

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Старшая из сестёр Хачатурян заявила о раскаянии в убийстве отца
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