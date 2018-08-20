В Иркутске 16-летний подросток спас водителя тонущей иномарки

В Иркутске 16-летний подросток спас водителя тонущего автомобиля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент произошел 11 августа на 23 километре автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда. "В этот день компания мужчин находилась на так называемых карьерах у водоема, после чего двое из них сели в автомобиль марки "Ниссан-Вингроад", совершили несколько маневров на берегу, после чего заехали в воду. Когда транспортное средство начало погружаться под воду, пассажиру иномарки удалось выбраться, при этом водитель так и оставался в машине", - говорится в сообщении.

Девятиклассник, который в это время рыбачил, стал свидетелем инцидента и незамедлительно помог мужчине выбраться и доплыть до берега.

В настоящий момент в отношении 40-летнего местного жителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Иномарка была извлечена из водоема и впоследствии помещена на штраф стоянку.

Полиция рассматривает вопрос о поощрении подростка, спасшего мужчину.