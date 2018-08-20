В Югре фирма "Сервис-групп" оштрафована за взятку замглавы Радужного

В Радужном компания "Сервис-групп" оштрафована за взятку вице-мэру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Гендиректор компании, действуя в ее интересах, передал заместителю главы города взятку за помощь в принятии экономически выгодных тарифов на услуги организаций, управляющих жилищным фондом. Прокуратура возбудила против "Сервис-групп" административное дело. Суд оштрафовал организацию на 1 млн руб.

Ранее директор компании и замглавы города были наказаны за дачу взятки и ее получение.