Тюменское отделение "ЕР" предлагает сохранить действующие пенсионные нормы для коренных народов Севера

в этот день
20.08.18
17:47
В Екб.19:47
В Чечне произошло нескольких атак боевиков, пока Кадыров участвует в хадже
Жители уральского города выходят на митинг из-за убийства инвалида подростками
YouTube заблокировал "сталинистский" клип-пародию на песню Киркорова
Главное
Рейтинг Путина "отскочил". Эксперт объяснил причину

Тема дня
40 лет реформам в Китае – ждать ли нового цикла? Политике "открытости и реформ", объявленной председателем КНР Дэн Сяопином, в этом году исполняется 40 лет. Стратегический курс позволил стать Китаю из слаборазвитой аграрной страны передовой державой и второй (а по некоторым оценкам и первой) экономикой мира. Торговая война с США может поспособствовать новому витку реформ. Экономическая стратегия будет обсуждаться на третьем пленуме ЦК КПК.
20.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Пока выборы – хоть потоп. В Забайкалье создают новую практику подавления оппозиции Ситуация перед выборами в заксобрание Забайкальского края напоминает театр абсурда. И без того депрессивный регион преследуют бедствия - из-за паводка в регионе пострадали почти 30 населенных пунктов, на Дарасунском руднике голодали рабочие, при этом золотодобывающее предприятие остановило свою работу, и его судьба остается неясной. Однако, по всей видимости, власти региона в это время озабочены борьбой с оппозицией и отсекают от выборов даже здоровые политические силы.
20.08.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
Поклонская вышла замуж в Крыму
Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
Актрису "Уральских пельменей" не допустили до выборов в гордуму Екатеринбурга
Заплатить за испорченный воздух: в Минфине предложили ввести налог для курильщиков
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 220

Тюменское отделение "ЕР" предлагает сохранить действующие пенсионные нормы для коренных народов Севера
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2004) | Фото

"Единая Россия" выступает за сохранение действующих норм пенсионного законодательства для коренных народов Севера. Об этом заявил заместитель секретаря Тюменского регионального отделения партии, заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам Николай Токарчук, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕР".
Читайте также:

"Ключевое предложение от жителей Ямала, Югры и Тюменской области – сохранить действующие нормы для коренных малочисленных народов Севера", - сказал он.

Напомним, сегодня проходит совместное заседание генерального совета ЕР и совета руководителей фракций ЕР.

Как сообщалось, в "Единой России" 20 августа обобщат предложения регионов по совершенствованию пенсионной системы. На следующий день Госдума проведет парламентские слушания.

Сейчас возраст назначения страховой пенсии по старости для проработавших не менее 15 лет в районах Крайнего Севера (при страховом стаже не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин) - 55 и 50 лет, законопроектом предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для мужчин и до 58 лет для женщин, то есть на 5 и на 8 лет соответственно.

Жесткую позицию по вопросу повышения возраста для северян высказали депутаты Чукотки - они предложили вывести северян и КМН из-под действия закона. Эксперты спорят с доводами правительства о росте продолжительности жизни в России, при этом в большинстве северных территориях ожидаемая продолжительность еще меньше, а смертность - выше.

По словам Токарчука, в регионе также предложили рассмотреть возможность налоговых льгот и преференций, а также их пролонгацию для предприятий, где трудоустроены люди предпенсионного возраста. Он также отметил необходимость приоритетной поддержки проектов предпринимателей, где обеспечено в том числе трудоустройство людей предпенсионного возраста.

Другие новости по темам: пенсионные нормы, коренные народы севера, единая россия
20.08.2018 16:06 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:06 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.08.2018 14:54 Мск
В "ЕР" предлагают давать дополнительные отпуска людям предпенсионного возраста

Ранее 20.08.2018 05:54 Мск
В России насчитывается около 40 процентов работающих пенсионеров

Ранее 15.08.2018 14:00 Мск
СМИ: Идет обсуждение о сохранении льгот в прежних границах пенсионного возраста

Ранее 15.08.2018 10:07 Мск
Эксперт: Референдум о пенсионной "реформе" не дадут провести под флагом одной партии








Добавить комментарий:

Тюменское отделение "ЕР" предлагает сохранить действующие пенсионные нормы для коренных народов Севера
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+