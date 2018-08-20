Тюменское отделение "ЕР" предлагает сохранить действующие пенсионные нормы для коренных народов Севера

"Единая Россия" выступает за сохранение действующих норм пенсионного законодательства для коренных народов Севера. Об этом заявил заместитель секретаря Тюменского регионального отделения партии, заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам Николай Токарчук, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕР".

"Ключевое предложение от жителей Ямала, Югры и Тюменской области – сохранить действующие нормы для коренных малочисленных народов Севера", - сказал он.

Напомним, сегодня проходит совместное заседание генерального совета ЕР и совета руководителей фракций ЕР.

Как сообщалось, в "Единой России" 20 августа обобщат предложения регионов по совершенствованию пенсионной системы. На следующий день Госдума проведет парламентские слушания.

Сейчас возраст назначения страховой пенсии по старости для проработавших не менее 15 лет в районах Крайнего Севера (при страховом стаже не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин) - 55 и 50 лет, законопроектом предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для мужчин и до 58 лет для женщин, то есть на 5 и на 8 лет соответственно.

Жесткую позицию по вопросу повышения возраста для северян высказали депутаты Чукотки - они предложили вывести северян и КМН из-под действия закона. Эксперты спорят с доводами правительства о росте продолжительности жизни в России, при этом в большинстве северных территориях ожидаемая продолжительность еще меньше, а смертность - выше.

По словам Токарчука, в регионе также предложили рассмотреть возможность налоговых льгот и преференций, а также их пролонгацию для предприятий, где трудоустроены люди предпенсионного возраста. Он также отметил необходимость приоритетной поддержки проектов предпринимателей, где обеспечено в том числе трудоустройство людей предпенсионного возраста.