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"ЕР" отказалась смягчить параметры повышения пенсионного возраста

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40 лет реформам в Китае – ждать ли нового цикла? Политике "открытости и реформ", объявленной председателем КНР Дэн Сяопином, в этом году исполняется 40 лет. Стратегический курс позволил стать Китаю из слаборазвитой аграрной страны передовой державой и второй (а по некоторым оценкам и первой) экономикой мира. Торговая война с США может поспособствовать новому витку реформ. Экономическая стратегия будет обсуждаться на третьем пленуме ЦК КПК.
20.08.2018
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Пока выборы – хоть потоп. В Забайкалье создают новую практику подавления оппозиции Ситуация перед выборами в заксобрание Забайкальского края напоминает театр абсурда. И без того депрессивный регион преследуют бедствия – из-за паводка в регионе пострадали почти 30 населенных пунктов, на Дарасунском руднике голодали рабочие, при этом золотодобывающее предприятие остановило свою работу, и его судьба остается неясной. Однако, по всей видимости, власти региона в это время озабочены борьбой с оппозицией и отсекают от выборов даже здоровые политические силы.
20.08.2018
политика ;
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Новости
20.08.2018 16:03 Мск (18:03 Екб)
политика | Пермский край
В Перми поддержать власть пришла только одна собака
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Пермь, монумент Героям фронта и тыла (2015) | Фото: gorodperm.ru

В Перми на митинг "в поддержку курса властей" пришла только одна собака.
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Как сообщает Infox, организации гражданских активистов было отказано в согласовании митинга, посвящённого 20-летию дефолта и 27-й годовщине ГКЧП, так как площадка перед монументом Героям фронта и тыла якобы была занята под пикет в поддержку властей.

Однако в заявленное время туда никто не явился. Активисты ОГрА обнаружили у монумента вместо заявленной акции на 350 человек одну собаку.

Напомним, свердловское отделение КПРФ подало заявку на проведение 2 сентября "марша позора", в ходе которого жители города планируют пройти с табличками депутатов, поддержавших закон о повышении пенсионного возраста.

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20.08.2018 16:03 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:03 Екб

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В Перми поддержать власть пришла только одна собака
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