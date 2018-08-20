В Перми поддержать власть пришла только одна собака

В Перми на митинг "в поддержку курса властей" пришла только одна собака.

Как сообщает Infox, организации гражданских активистов было отказано в согласовании митинга, посвящённого 20-летию дефолта и 27-й годовщине ГКЧП, так как площадка перед монументом Героям фронта и тыла якобы была занята под пикет в поддержку властей.

Однако в заявленное время туда никто не явился. Активисты ОГрА обнаружили у монумента вместо заявленной акции на 350 человек одну собаку.

Напомним, свердловское отделение КПРФ подало заявку на проведение 2 сентября "марша позора", в ходе которого жители города планируют пройти с табличками депутатов, поддержавших закон о повышении пенсионного возраста.